Иранский тренер призвал Nike извиниться за отказ обеспечить сборную по футболу формой

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш призвал американскую компанию Nike принести извинения его команде за отказ обеспечивать иранских игроков экипировкой из-за введенных Вашингтоном санкций.

"На мой взгляд, заявление компании Nike было лишним. Всем известно о санкциях. Им следует прийти и извиниться, потому что их высокомерное поведение по отношению к 23 парням абсолютно смехотворно и необоснованно", - приводят западные СМИ слова Кейруша.

Ранее компания Nike заявила, что "будучи американской компанией, Nike не может обеспечить игроков национальной сборной Ирана бутсами ввиду санкций, введенных США".

По словам Кейруша, из-за этой проблемы он обратился за помощью в Международную федерацию футбола (ФИФА).