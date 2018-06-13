Спорт

Иранский тренер призвал Nike извиниться за отказ обеспечить сборную по футболу формой

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш призвал американскую компанию Nike принести извинения его команде за отказ обеспечивать иранских игроков экипировкой из-за введенных Вашингтоном санкций.

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"На мой взгляд, заявление компании Nike было лишним. Всем известно о санкциях. Им следует прийти и извиниться, потому что их высокомерное поведение по отношению к 23 парням абсолютно смехотворно и необоснованно", - приводят западные СМИ слова Кейруша.

Ранее компания Nike заявила, что "будучи американской компанией, Nike не может обеспечить игроков национальной сборной Ирана бутсами ввиду санкций, введенных США".

По словам Кейруша, из-за этой проблемы он обратился за помощью в Международную федерацию футбола (ФИФА).

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Теги: Иран, Nike, футбол
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