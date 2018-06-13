"Амкар" не выступит в следующем чемпионате России по футболу

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Амкар" не прошел лицензирование в Российском футбольном союзе (РФС) и не выступит в чемпионате России в следующем сезоне, сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

"Лицензия РФС у "Амкара" из-за недостаточных финансовых гарантий на следующий сезон отозвана", - сказал в среду Летин "Интерфаксу".

Таким образом, "Амкар" больше не выступает в РФПЛ, а какой клуб может его заменить - будет решать РФПЛ.

Ранее сообщалось, что прекратил свое существование действующий обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область).