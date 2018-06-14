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ЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская Аравия

Церемонию открытия в Лужниках увидит больше миллиарда человек

ЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская Аравия
Стадион "Лужники", Москва
Фото: Reuters

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, а также первый матч турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, состоятся в четверг на стадионе "Лужники" в Москве.

Торжественная церемония начнется за полчаса до начала матча открытия - в 17:30 по московскому времени.

В рамках церемонии прозвучит официальный гимн турнира "Live It Up", который исполнят всемирно известные музыканты Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. Композиция спродюссирована ди-джеем и композитором Diplo.

Впервые официальная песня была представлена на чемпионате мира по футболу-1966 в Англии, когда была создана песня первого Официального Талисмана Льва Вилли. С тех пор официальная песня и официальный талисман стали неотъемлемой частью символики турнира, тем самым, предоставляя отличную возможность не только футбольным болельщикам идентифицировать с самым крупнейшим спортивным событием.

Кроме 80 тысяч болельщиков на обновленном стадионе "Лужники" церемонию открытия увидит около одного миллиарда телезрителей.

В день матча болельщики, у которых есть билет на игру, смогут пользоваться транспортом бесплатно и без ограничения по количеству поездок. Исключение - проезд на аэроэкспрессе (не более двух поездок на одного зрителя в течение двух дней до, в день и двух дней после матча). Для бесплатного проезда, помимо билета на матч, болельщику нужно иметь при себе персонифицированную карту зрителя (паспорт болельщика, так называемый FAN ID). Если хотя бы одного из них не будет, поездку придется оплатить.

Следующие матчи

Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москва (Центральный кластер), Калининград и Санкт-Петербург (оба - Северо-западный кластер), Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара и Саранск (все - Волжский кластер), Ростов-на-Дону и Сочи (оба - Южный кластер), Екатеринбург (Уральский кластер).

В турнире, включая сборную России, сыграют 32 команды, разделенные на восемь групп. Жеребьевка финальной стадии мирового первенства состоялась 1 декабря 2017 года в Москве.

Матчи в группах пройдут в один круг. Победители групп и команды, занявшие вторые места, выйдут в 1/8 финала. В дальнейшем чемпионат будет проходить по олимпийской системе - проигравшая команда выбывает из турнира. Финальный поединок примут "Лужники" 15 июля. Матч за третье место состоится в Санкт-Петербурге 14 июля.

Группы

Сборная России сыграет в группе А, где ее соперниками, кроме указанной выше Саудовской Аравии, стали сборные Египта и Уругвая. С командой Саудовской Аравии россияне встретятся 14 июня в Лужниках, с Египтом - 19 июня в Санкт-Петербурге, с Уругваем - 25 июня в Самаре.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым остановил свой выбор на следующих 23-х игроках:

Сборная России на чемпионате мира по футболу

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес, Сергей Игнашевич (оба - ЦСКА);

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал", Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

В группе B сыграют: Португалия, Испания, Марокко и Иран.

В группе C сыграют: Франция, Австралия, Перу и Дания.

В группе D выступят: Аргентина, Исландия, Хорватия и Нигерия.

В группе E померятся силами: Бразилия, Швейцария. Коста-Рика и Сербия.

В группе F поборются за выход в плей-офф: Германия, Мексика, Швеция и Южная Корея.

В группе G поспорят: Бельгия, Панама, Тунис и Англия.

В группе H встретятся: Польша, Сенегал, Колумбия и Япония.

Сборная России в четвертый раз сыграет в финальном турнире чемпионата мира. В 1994, 2002 и в 2014 годах команда не вышла из группы. Отборочные турниры к чемпионатам мира 1998, 2006 и 2010 годов закончились для россиян неудачно.

Лучший результат сборной СССР - на чемпионатах мира - бронзовые медали за четвертое место на чемпионате мира 1966 года в Англии.

Чемпионаты мира по футболу проходят с 1930 года каждые раз в четыре года (в 1942 и 1946 годах турниры не состоялись).

Пять раз титул лучшей команды мира выигрывала Бразилия, по четыре раза - Италия и Германия, по два раза - Уругвай и Аргентина, по одному разу - Англия, Франция и Испания.

Действующим чемпионом мира является сборная Германии.

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Теги: ЧМ-2018
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