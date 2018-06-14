Дворкович назвал достойной игру сборной России

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Председатель оргкомитета Россия-2018 Аркадий Дворкович считает, что сборная России по футболу сыграла достойно в первом матче ЧМ-2018, но считает, что расслабляться нельзя.

"Достойно. Играли до конца", - сказал Дворкович "Интерфаксу" в четверг, отвечая на вопрос, как он оценивает игру российской сборной на ЧМ.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, поможет ли сборной победа в первой игре, Дворкович сказал: "Каждая игра отдельная. Нужно об этой игре забыть и двигаться дальше. Из этой игры взять только лучшее".

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче ("Интерфакс" вел его текстовую трансляцию) открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в четверг на стадионе "Лужники" в Москве. Голы забили Денис Черышев (дважды), Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.