Спорт

Экс-теннисист Борис Беккер запросил дипломатический иммунитет

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Бывший немецкий теннисист Борис Беккер запросил дипломатический иммунитет, чтобы таким образом избежать процедуры банкротства в Великобритании, сообщает Sky News.

Экс-первая ракета мира является спортивным атташе Центральной Африканской республики. Его адвокаты уже направили обращение в британский суд.

Как отмечает издание, должность атташе, согласно венской конвенции 1961 года, дает Беккеру дипломатический иммунитет. Это означает, что он не может быть арестован или задержан, а любые юридические действия против него должны быть согласованы с министрами иностранных дел Великобритании и ЦАР.

В 2017 году Беккер, который живет в Великобритании, был признан банкротом после соответствующего запроса частного банка Arbuthnot Latham & Co, которому должен экс-спортсмен.

"Кучка анонимных банкиров и бюрократов вынудили меня объявить о банкротстве без веских на то оснований, что нанесло мне и финансовый, и репутационный ущерб", - заявлял тогда Беккер.

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Теги: Великобритания, Борис Беккер
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