Египет - Уругвай. Онлайн

Назван стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

Полузащитник "Краснодара" и российской команды забил мяч в ворота сборной Саудовской Аравии Подробнее

В Москве стартовал чемпионат мира по футболу Подробнее

14 июня 13:00

Букмекеры оценили вероятность триумфа сборной России на ЧМ в 1,5-2%

Фаворитами названы Бразилия и Германия, меньше всего шансов выиграть ЧМ - у Саудовской Аравии и Панамы Подробнее

14 июня 00:31

ЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская Аравия

Церемонию открытия в Лужниках увидит больше миллиарда человек Подробнее

13 июня 15:02

Фернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболу

Экс-футболист "Реала" будет руководить командой во время ЧМ-2018 в России Подробнее

13 июня 13:58

ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике