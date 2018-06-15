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Спорт

Египет - Уругвай. Онлайн

Соперники сборной России по группе проводят первый матч на ЧМ-2018

Египет - Уругвай. Онлайн
Фото: Reuters

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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AЕгипет Египет– : –15:00Уругвай Уругвай15:00BМарокко Марокко– : –18:00И.Р. Иран И.Р. Иран18:00BПортугалия Португалия– : –21:00Испания Испания21:00