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14:00, 15 июня 2018
Египет - Уругвай. Онлайн
Соперники сборной России по группе проводят первый матч на ЧМ-2018
Фото: Reuters
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Теги:
футбол
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Спорт
14 июня 19:57
Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018
Денис Черышев сделал дубль, Алан Дзагоев получил травму
Подробнее
14 июня 18:33
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн
В Москве стартовал чемпионат мира по футболу
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14 июня 18:16
Сборная России забила первый гол ЧМ-2018
Полузащитник "Краснодара" и российской команды забил мяч в ворота сборной Саудовской Аравии
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14 июня 16:35
Назван стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией
Ворота россиян будет защищать Игорь Акинфеев
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14 июня 13:00
Букмекеры оценили вероятность триумфа сборной России на ЧМ в 1,5-2%
Фаворитами названы Бразилия и Германия, меньше всего шансов выиграть ЧМ - у Саудовской Аравии и Панамы
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14 июня 00:31
ЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская Аравия
Церемонию открытия в Лужниках увидит больше миллиарда человек
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13 июня 15:02
Фернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболу
Экс-футболист "Реала" будет руководить командой во время ЧМ-2018 в России
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13 июня 13:58
ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике
Совместная заявка трех стран набрала больше голосов, чем заявка Марокко
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WSJ сообщила о желании Макрона сделать французский основным языком ЕС
По данным издания, в этом вопросе он заручился поддержкой председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера
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Чайка снова выступил за создание единого Следственного комитета при прокуратуре
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14 июня
Россия - Саудовская Аравия
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14 июня
Открытие чемпионата мира по футболу 2018
9 фото
31 мая
Товарищеский матч Австрия - Россия
29 фото
30 мая
Сборная России на чемпионате мира по футболу
11 фото
26 мая
Забег зомби-ран в Сокольниках
10 фото
13 апреля
Российские клубы в еврокубках
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14:00
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Соперники сборной России по группе проводят первый матч на ЧМ-2018
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13:57
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13:19
В Москве 16 июня ограничат движение транспорта в связи с матчем Аргентина - Исландия
13:16
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ЧМ-2018 по футболу в России
A
Египет
– : –
15:00
Уругвай
15:00
B
Марокко
– : –
18:00
И.Р. Иран
18:00
B
Португалия
– : –
21:00
Испания
21:00
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