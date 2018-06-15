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"Анжи" подал заявление на выступление в РФПЛ в сезоне-2018/2019

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Махачкалинский "Анжи" передал все необходимые документы для вступления в число участников Российской футбольной премьер-лиги сезона 2018/2019, сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня, 15 июня, клуб передал все необходимые документы для вступления в число участников премьер-лиги сезона 2018/2019. Решение о приеме махачкалинского клуба будет принято на Общем Собрании РФПЛ, которое состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении.

В среду на внеочередном собрании апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) у пермского "Амкара" была отозвана лицензия на право выступать в высшем эшелоне российского футбола. Согласно регламенту место "Амкара" в премьер-лиге может занять "Анжи".

ФК "Анжи" имеет соответствующую лицензию для выступления в премьер-лиге в сезоне 2018/2019.

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Теги: футбол, РФПЛ, Анжи
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