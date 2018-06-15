ЦСКА сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России по футболу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Столичный ЦСКА станет соперником чемпиона России по футболу московского "Локомотива" в матче за Суперкубок страны, в котором традиционно встречаются действующий победитель чемпионата и обладатель кубка.

"Российский футбольный союз уведомил Российскую футбольную премьер-лигу, что обладатель Кубка России 2018 года - футбольный клуб "Тосно" не получил лицензию на участие во всероссийских соревнованиях с участием профессиональных клубов на спортивный сезон 2018/19 гг., и не примет участие в профессиональных соревнованиях РФС. Таким образом, клуб утратил профессиональный статус и не сможет принять участие в матче за Суперкубок России - 2018", - сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"В соответствии с положением о турнире за Суперкубок России по футболу, в матче примут участие чемпион России - 2017/18 гг. ФК "Локомотив" (Москва) и команда, занявшая второе место в чемпионате России предыдущего сезона - ПФК ЦСКА (Москва)" - сообщили в пресс-службе.

Игра пройдет 27 июля.

9 июня основатель Fort Group (владелец команды) Максим Левченко объявил, что футбольный клуб "Тосно" (Ленинградская область) прекращает существование.