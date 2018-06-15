Главный тренер сборной Египта оценил шансы Салаха сыграть против России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лидер сборной Египта Мохамед Салах, получивший травму в финале Лиги чемпионов и находившийся на скамейке запасных на матче чемпионата мира 2018 года против Уругвая в Екатеринбурге, наверняка выйдет на поле в матче с Россией, сообщил главный тренер сборной Египта Эктор Купер.

"Будет ли играть Салах а этом матче (с Россией - ИФ)? Наверное, да. В этом матче (против Уругвая - ИФ) он не играл, потому что по-прежнему остаётся определенная степень опасности, что он может опять получить травму. Думаю, к следующему матчу он будет в норме", - отметил Купер на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, решение, играть тому или иному игроку или нет, принимает тренерский штаб. "Если это может привести к травме... Поэтому решили не выпускать его, осознавая, что можем рассчитывать на него в матче против России и Саудовской Аравии", - подчеркнул Купер.

Сборная Уругвая победила сборную Египта во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года со счётом 1:0.

Гол забил Хосе Хименес на 89 минуте.

В следующий раз Уругвай сыграет с Саудовской Аравией (20 июня) и с Россией (25 июня), Египет - с Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).