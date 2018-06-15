Нападающий Ахмед Муса ушел из ЦСКА в связи с завершением аренды

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Соглашение московского ЦСКА и английского "Лестера" о выступлении нигерийского нападающего Ахмеда Мусы на правах аренды за российские футбольный клуб истекло.

Как сообщает пресс-служба армейцев, футболист покинет московский клуб.

В заявлении ЦСКА подчеркивается, что красно-синие благодарят Мусу за помощь команде нынешней весной и желают успехов на ЧМ-2018 в составе сборной Нигерии и в дальнейшей карьере.

В о второй половине сезона-2017/18 Муса сыграл за ЦСКА 16 матчей, в которых забил семь голов и помог команде завоевать путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.