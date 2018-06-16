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Иранцы отметили победу над сборной Марокко на ЧМ народными гуляниями

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Граждане Ирана вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу своей сборной над командой Марокко, сообщают в субботу иранские СМИ.

На фотографиях, размещенных СМИ, видно, что на улицах Тегерана в ночь после матча было много людей с национальными флагами Ирана. Некоторые жители иранской столицы раскрасили свои автомобили национальной символикой, а также запускали фейерверки.

Спортсменов национальной сборной поздравил президент Ирана Хасан Рухани. Он разместил в своем твиттере фотографию, на которой видно, как он смотрит матч по телевизору.

Матч Иран-Марокко прошел в Санкт-Петербурге 15 июня. Сборная Ирана благодаря автоголу марокканского футболиста в добавленное время одержала победу со счетом 1:0.

Иран одержал первую за 20 лет победу на финальной части ЧМ за последние 20 лет, отмечают СМИ.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов России - Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Открытие чемпионата мира по футболу 2018

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Иран, Марокко
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