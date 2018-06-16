Спорт

Сборная Дании победила команду Перу в матче ЧМ-2018

Единственный гол в матче забил Юссуф Поульсен

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Дании обыграли сборную Перу в матче первого тура группового этапа на ЧМ-2018. Встреча группы С, прошедшая в субботу на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, закончилась со счетом 1:0 в пользу Дании.

Матч открыл серию игр ЧМ-2018 на стадионе в Мордовии и прошел при полных трибунах.

В первом тайме перуанец Кристиан Куэва не смог реализовать пенальти, отправив мяч над перекладиной. Во втором тайме счет открыл нападающий датской сборной Юссуф Поульсен.

Ранее в субботу в группе С сборная Франции обыграла сборную Австралии со счетом 2:1.

В следующем матче 21 июня сборная Перу сыграет с командой Франции, а сборная Дании в этот же день встретится с командой Австралии.

В рамках ЧМ-2018 в Саранске пройдут четыре матча группового этапа ЧМ. Помимо игры Перу и Дании, 19 июня встретятся сборные Колумбии и Японии, на 25 июня запланирован матч сборных Ирана и Португалии, 28 июня - Панамы и Туниса.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Теги: ЧМ-2018, Дания, Перу
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