Спорт

В Бельгии 19 велосипедистов получили травмы из-за глупого маневра автомобилистки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Во время велогонки провинциального чемпионата в Бельгии, организованного федерацией велосипедного спорта Валлония-Брюссель, 19 велосипедистов получили в воскресенье ранения разной тяжести, врезавшись в машину.

"Это происшествие - результат чистого недоразумения", - заявил Лучиано д'Антонио, бургомистр городка Кольфонтен в провинции Эно, на окраине которого произошло ДТП.

Женщина за рулем с тремя детьми в автомобиле решила развернуться "по неизвестной причине", согласно комментарию бургомистра, перед приближавшимися гонщиками.

Улица, по которой со скоростью около 80 км в час неслись велосипеды, в этом месте резко спускалась вниз. Вдруг перед ними возник разворачивавшийся автомобиль, на который налетел лидер гонки, а за ним - преследовавшие его конкуренты.

У троих гонщиков из Фландрии, Нидерландов и Германии открытые переломы, еще у четверых - сотрясения мозга. Понадобилось девять машин скорой помощи, чтобы развезти раненых по местным больницам.

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Теги: Бельгия
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