Российские фехтовальщики завоевали медали на чемпионате Европы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские фехтовальщики завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Европы в сербском городе Нови-Сад. В соревнованиях шпажисток прошлогодняя чемпионка Европы Виолетта Колобова завоевала бронзовую медаль.

"Тяжелый был день, но настраивалась на попадание в четверку, а дальше уж как получится. К сожалению, полуфинал не сложился. Вела 10:5, упустила преимущество и в итоге проиграла. Постараюсь впредь не повторять таких ошибок", - цитирует спортсменку пресс-служба Федерации фехтования России.

В турнире саблистов в число призеров вошли сразу два россиянина: Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко. В полуфинале они встретились между собой. Победив - 15:9, в финал прошел Камиль Ибрагимов. В решающем бою он уступил прошлогоднему чемпиону континента немцу Максу Хартунгу - 12:15.

"Соревнования однозначно со знаком "плюс", потому что медаль это всегда "плюс", - так оценил свое выступление серебряный призер чемпионата Европы. - Финал начал хорошо, но в какой-то момент просто потерял ощущение боя, в итоге это вылились в шесть безответных ударов".

Завоевав "бронзу" чемпионата Европы, Дмитрий Даниленко добился самого большого личного успеха в своей карьере. "Это моя первая медаль на взрослых соревнованиях, чему я, конечно же, очень рад", - сказал он.

19 июня на чемпионате Европы по фехтованию будут разыграны медали в командных соревнованиях по рапире (мужчины) и по сабле (женщины).