Сборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сборная Англии по футболу добилась победы над национальной командой Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча участников группы G прошла в Волгограде в понедельник и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

На 11-й минуте противостояния Гарри Кейн вывел сборную Англии вперед. Однако на 35-й минуте Фержани Сасси, реализовав пенальти, сравнял счет.

Ничейный результат продержался до окончания основного времени матча, а в добавленное ко второму тайму время Гарри Кейн вновь поразил ворота Туниса и принес своей команде победу.

Таким образом, сборная Англии набрала 3 очка, равно как и Бельгия, разгромившая ранее Панаму со счетом 3:0.