Спорт

Сборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018

Англичане вырвали победу в компенсированное ко второму тайму время

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сборная Англии по футболу добилась победы над национальной командой Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

СпортТунис - Англия. ОнлайнТунис - Англия. ОнлайнЧитать подробнее

Встреча участников группы G прошла в Волгограде в понедельник и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

На 11-й минуте противостояния Гарри Кейн вывел сборную Англии вперед. Однако на 35-й минуте Фержани Сасси, реализовав пенальти, сравнял счет.

Ничейный результат продержался до окончания основного времени матча, а в добавленное ко второму тайму время Гарри Кейн вновь поразил ворота Туниса и принес своей команде победу.

Таким образом, сборная Англии набрала 3 очка, равно как и Бельгия, разгромившая ранее Панаму со счетом 3:0.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Тунис - Англия. ОнлайнТунис - Англия. Онлайн
Матч чемпионата мира по футболу проходит в ВолгоградеПодробнее
 Сборная Швеции победила Корею в матче ЧМ-2018Сборная Швеции победила Корею в матче ЧМ-2018
Встреча прошла в Нижнем НовгородеПодробнее
 Роджер Федерер вновь стал первой ракеткой мираРоджер Федерер вновь стал первой ракеткой мира
Швейцарский теннисист обошел в рейтинге ATP испанца Рафаэля НадаляПодробнее
 Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018
Встреча прошла в Ростове-на-ДонуПодробнее
Бразилия - Швейцария. ОнлайнБразилия - Швейцария. Онлайн
В Ростове встречаются участники группы Е чемпионата мира по футболуПодробнее
 Сборная Германии уступила Мексике в матче ЧМ-2018Сборная Германии уступила Мексике в матче ЧМ-2018
Сенсационное поражение действующего чемпиона мира состоялось в "Лужниках"Подробнее
 Германия - Мексика. ОнлайнГермания - Мексика. Онлайн
Действующие чемпионы мира начинают выступление на ЧМ в России матчем с мексиканцамиПодробнее
 Аргентина и Исландия сыграли вничью на ЧМ-2018Аргентина и Исландия сыграли вничью на ЧМ-2018
Лионель Месси не смог реализовать пенальтиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силВ РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииВ РоссииВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФ

Пятиэтажный жилой дом загорелся под Красноярском

Огонь локализован на площади 1 тыс. квадратных метров, есть пострадавший Подробнее

Российские фехтовальщики завоевали медали на чемпионате Европы

Непогода парализовала движение на железной дороге в Грузии

Трамп согласился официально закончить Корейскую войну в обмен на денуклеаризацию КНДР

Три человека ранены в результате стрельбы в шведском городе Мальме

Пожар повредил хозяйственные постройки и клуб в колонии строгого режима в Краснодаре

СК назвал предварительную причину смерти иностранца на западе Москвы

СК назвал предварительную причину смерти иностранца на западе МосквыРанее в СМИ сообщалось, что труп болельщика нашли в квартире защитника "Локомотива" Подробнее

Швейцарские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим

В Думе подтвердили получение от Генпрокуратуры запроса по "эсеру" Белоусову

В Москве арестовали четырех иностранцев, приехавших на ЧМ-2018

Они подозреваются в совершении различных преступлений, сообщила ФСИН Подробнее

Адвокат Трунов подтвердил направление запроса о лишении неприкосновенности Белоусова

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция1 : 0Матч завершенРеспублика Корея Республика КореяМатч завершенГранквист (65, с пенальти)подробнееGБельгия Бельгия3 : 0Матч завершенПанама ПанамаМатч завершенМертенс (47), Лукаку (69, 75)подробнееGТунис Тунис1 : 2Матч завершенАнглия АнглияМатч завершенКейн (11, 90+1) - Сасси (35, с пенальти)онлайн