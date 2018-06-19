Осужденных в РФ иностранных гостей ЧМ-2018 этапируют в российские колонии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Иностранцев, совершивших правонарушения в России в период чемпионата мира по футболу, вероятнее всего после суда не отправят отбывать наказание на родину, а этапируют в российские колонии, считает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Они могут ходатайствовать, чтобы их направили отбывать наказание на родину, но это крайне редкая практика. Поэтому преимущественно все они будут содержаться в наших колониях, а после отбытия уедут к себе на родину", - сказал он "Интерфаксу" во вторник.

Вместе с тем, Мельников отметил, что после их освобождения возникнет другая проблема - нарушение миграционного режима.

"После того, как он (иностранец) освободится, выйдет на волю, а регистрации у нет, то, его конечно же скоро задержат за нарушение миграционного режима. Депортация в ряд стран, например в Латинскую Америку, дорогостоящая процедура, поэтому его поместят в центр временного содержания иностранных граждан, где он сможет находиться до двух лет", - рассказал представитель ОНК.

Он уточнил, что родственники не всегда могут и хотят посылать деньги на билеты, что порождает новые правовые проблемы.

Мельников отметил, что властям необходимо уже сейчас договариваться, как будут депортированы осужденные иностранцы и откуда будет финансироваться их отправление на родину.

При этом в ОНК призвали следствие и суды не затягивать расследование и рассмотрение уголовных дел в отношении иностранных болельщиков.

По данным столичного ОНК, в СИЗО Москвы в настоящее время содержится семь иностранных болельщиков, арестованных за кражи денег. Это обвиняемых три мексиканца, два казаха, гражданин Ирана и гражданка Перу.

Всем им предъявлено обвинение в краже (статья 158 УК РФ).

Вместе с тем, считают в ОНК, в действительности количество задержанных в разы больше.

Согласно российскому законодательству, кража (ст.158 УК РФ) расценивается как преступление средней тяжести. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.