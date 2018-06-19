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Осужденных в РФ иностранных гостей ЧМ-2018 этапируют в российские колонии

В СИЗО Москвы содержится уже семь иностранных болельщиков, арестованных за кражи

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Иностранцев, совершивших правонарушения в России в период чемпионата мира по футболу, вероятнее всего после суда не отправят отбывать наказание на родину, а этапируют в российские колонии, считает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

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"Они могут ходатайствовать, чтобы их направили отбывать наказание на родину, но это крайне редкая практика. Поэтому преимущественно все они будут содержаться в наших колониях, а после отбытия уедут к себе на родину", - сказал он "Интерфаксу" во вторник.

Вместе с тем, Мельников отметил, что после их освобождения возникнет другая проблема - нарушение миграционного режима.

"После того, как он (иностранец) освободится, выйдет на волю, а регистрации у нет, то, его конечно же скоро задержат за нарушение миграционного режима. Депортация в ряд стран, например в Латинскую Америку, дорогостоящая процедура, поэтому его поместят в центр временного содержания иностранных граждан, где он сможет находиться до двух лет", - рассказал представитель ОНК.

Он уточнил, что родственники не всегда могут и хотят посылать деньги на билеты, что порождает новые правовые проблемы.

Мельников отметил, что властям необходимо уже сейчас договариваться, как будут депортированы осужденные иностранцы и откуда будет финансироваться их отправление на родину.

При этом в ОНК призвали следствие и суды не затягивать расследование и рассмотрение уголовных дел в отношении иностранных болельщиков.

По данным столичного ОНК, в СИЗО Москвы в настоящее время содержится семь иностранных болельщиков, арестованных за кражи денег. Это обвиняемых три мексиканца, два казаха, гражданин Ирана и гражданка Перу.

Всем им предъявлено обвинение в краже (статья 158 УК РФ).

Вместе с тем, считают в ОНК, в действительности количество задержанных в разы больше.

Согласно российскому законодательству, кража (ст.158 УК РФ) расценивается как преступление средней тяжести. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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