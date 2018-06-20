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ФК ЦСКА объявил о скором переходе защитника сборной Исландии Магнуссона

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Защитник сборной Исландии по футболу, на клубном уровне защищающий цвета английского "Бристоль Сити", продолжит карьеру в ЦСКА.

"Сегодня армейский клуб подписал с Бристоль Сити соглашение о переходе защитника сборной Исландии Хёрдура Магнуссона", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.


"Контракт с самим игроком будет подписан в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В настоящее время Магнуссон находится в расположении сборной Исландии на чемпионате мира в России.

За сборную Исландии он провел 17 матчей (включая матч ЧМ-2018 с Аргентиной) и забил два мяча.

До "Бристоль Сити" он выступал в клубах "Фрам" (Исландия), "Ювентус", "Специя", "Чезена" (все - Италия).

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Теги: футбол, ФК ЦСКА, ЧМ-2018, Исландия
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