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Экс-гениректор ФК "Анжи" Исаев арестован по делу о мошенничестве

Он будет находиться под стражей до 19 июля

Экс-гениректор ФК "Анжи" Исаев арестован по делу о мошенничестве
Фото: ТАСС, Сергей Расулов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в среду арестовал на месяц бывшего директора махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Эльдара Исаева, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь инстанции Анастасия Дзюрко.

"По ходатайству следователя в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля", - сказала представитель суда.

Уголовное дело в отношении Исаева расследуется Главным следственным управлением МВД РФ. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Суть обвинения, а также сумму ущерба в суде не уточнили.

Вместе с тем, инкриминируемая Исаеву статья предусматривает наличие ущерба по делу в сумме более 1 млн рублей.

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Теги: Москва, Анжи, Эльдар Исаев
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