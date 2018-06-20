Экс-гениректор ФК "Анжи" Исаев арестован по делу о мошенничестве

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в среду арестовал на месяц бывшего директора махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Эльдара Исаева, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь инстанции Анастасия Дзюрко.

"По ходатайству следователя в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля", - сказала представитель суда.

Уголовное дело в отношении Исаева расследуется Главным следственным управлением МВД РФ. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Суть обвинения, а также сумму ущерба в суде не уточнили.

Вместе с тем, инкриминируемая Исаеву статья предусматривает наличие ущерба по делу в сумме более 1 млн рублей.