В "Лужниках" нашли пожарные датчики, несущие угрозу системе фиксации гола

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - На московском стадионе "Лужники" 20 июня была зафиксирована работа четырех датчиков пожарной сигнализации в диапазонах частот 868,3 - 868,8 МГц с нарушением установленных параметров излучения, что потенциально может создать помехи для системы фиксации гола на ЧМ-2018, сообщает в четверг пресс-служба Роскомнадзора.

Информация для принятия решения представлена в Оргкомитет чемпионата.

Кроме того, в Ростове-на-Дону выявлено одно радиоэлектронное средство (РЭС) системы профессиональной подвижной связи TETRA с отклонением параметров излучения. РЭС перенастроено на частоту в соответствии с разрешением на использование радиочастот.

Система фиксации гола - технология, которая позволяет определить взятие ворот при помощи технических средств. Существует несколько типов подобных систем: одни используют высокоскоростные видеокамеры, другие - чипы в мячах. Одобрение FIFA получили три таких системы: Hawk Eye, GoalControl-4D и GoalRef, использующие вышеперечисленные способы. Кроме того, на проходящем ЧМ-2018 впервые используется система видеопомощи арбитрам (VAR — video assistant referee).

Первый гол на ЧМ-2018, засчитанный благодаря системе определения гола, забил французский полузащитник Поль Погба в ходе матча 1-го тура группового раунда против Австралии.