Бразилец Фред перешел из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Бразильский полузащитник Фред перешел из донецкого "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед", сообщает пресс-служба английского футбольного клуба в четверг.

Игрок успешно прошел медицинское тестирование и подписал контракт сроком на пять лет и с возможностью продления еще на один год.

"Фред будет дополнять качества других наших полузащитников, его творческий мозг и видение поля даст нам еще одно измерение игре. Я очень рад, что он присоединился к нашему клубу, уверен, что футболисты знают, насколько он важен для команды", - сказал главный тренер клуба Жозе Моуринью.

25-летний бразилец выступал за "Шахтер" с 2013 года. За это время он три раза становился чемпионом Украины и три раза выигрывал Кубок Украины.