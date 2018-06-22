"Анжи" заменит "Амкар" в чемпионате России по футболу в следующем сезоне

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российская футбольная премьер-лига на общем собрании клубов единогласно утвердила решение о том, что вместо пермского "Амкара", который несколько дней был расформирован, в сезоне РФПЛ 2018/2019 будет выступать "Анжи", сообщила в пятницу пресс-служба махачкалинской команды.

"Сегодня, 22 июня, в Москве прошло общее собрание клубов премьер-лиги, на котором "Анжи" был принят в состав участников", - говорится в сообщении.

13 июня на внеочередном собрании апелляционного комитета РФС у пермского "Амкара" была отозвана лицензия на право выступать в высшем эшелоне российского футбола.

Согласно регламенту место "Амкара" в премьер-лиге занял махачкалинский "Анжи". 15 июня клуб передал необходимые документы для вступления в число участников премьер-лиги сезона 2018/2019. 22 июня решение о вступлении "Анжи" было принято официально.

Владелец "Амкара" Геннадий Шилов 18 июня сообщил, что не получивший финансирования клуб прекращает свое существование, футболисты могут перейти в другие команды.