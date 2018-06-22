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Бразилия победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу добилась победы нал национальной командой Коста-Рики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018

Результат встречи участников группы Е – 2:0 в пользу бразильцев. На первой добавленной ко второму тайму минуте счет открыл Филиппе Коутиньо. Через шесть минут ворота сборной Коста-Рики поразил Неймар.

Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Таким образом, сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира в России. Ранее, в первом туре она сыграла вничью со Швейцарией (1:1). Коста-Рика же уступила Сербии (0:1).

В пятницу состоится матч между командами Швейцарии и Сербии.

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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