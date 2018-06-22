Российские самбисты Бондаренко и Пермякова дисквалифицированы за допинг

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU -Всероссийская федерация самбо дисквалифицировали двух спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства в пятницу.

Владислав Бондаренко дисквалифицирован на два года, а Юлия Пермякова - на четыре года.

Срок наказания спортсменов начинается с 26 марта 2018 года.

Самбисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил Российским антидопинговым агентством, не входили в сборную России, сообщил "Интерфаксу" президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Эти спортсмены не являются членами сборной, это 18-е, 20-е номера российского рейтинга. Они в первый раз попали на чемпионат России в Хабаровске, куда мы пригласили нескольких местных самбистов без отбора", - сказал он.

"К сожалению, местные спортсмены были слабо знакомы с антидопинговыми правилами, они лечились от простуды и принимали лекарства, которые не надо было принимать. Для нас это звоночек, который говорит о том, что надо ещё больше усиливать работу в этом направлении с регионами", - добавил глава Всероссийской федерации самбо.

Елисеев подчеркнул, что федерация рассматривает возможность дисквалифицировать спортсменов пожизненно.