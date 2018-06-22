ИААФ разрешила еще 33 российским атлетам выступать под нейтральным флагом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила еще 33 российским легкоатлетам выступать под нейтральным флагом.

"Совет ИААФ согласился с тем, что заявки 33 российских спортсменов соответствуют исключительным критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2018 году, однако Всероссийская легкоатлетическая федерация (ВФЛА) остается отстраненной", - говорится в релизе ИААФ, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Среди 33 одобренных в пятницу заявок - заявки чемпиона мира по бегу с барьерами, трехкратного чемпиона Европы Сергея Шубенкова, чемпиона мира по прыжкам в высоту Данилы Лысенко, чемпиона России по спортивной ходьбе, чемпиона мира среди юниоров 2015 года Сергея Широбокова.

Всего в ИААФ поступило более 182 заявок от российских легкоатлетов на выступление под нейтральным флагом, 44 заявки были отклонены, еще 25 спортсменам было разрешено выступать раньше.