Вратарь украинской "Зари" перешел в мадридский "Реал"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - 19-летний украинский вратарь Андрей Лунин стал игроком мадридского "Реала". Как сообщает официальный сайт испанского клуба, он достиг договоренности с луганской "Зарей" о переходе перспективного голкипера.

"Реал" подписал контракт с Луниным на 6 лет.

19-летний уроженец Краснограда Харьковской области воспитывался в местной ДЮСШ, в школах харьковского "Арсенала" и "Металлиста", а затем в школе "Днепра" (с 2015 года). В апреле 2016 года Лунин дебютировал в юношеской команде "Днепра", в сентябре 2016 года - в молодежной команде клуба, а в октябре 2016 года - в основном составе "Днепра".

После перевода "Днепра" за финансовые долги по итогам сезона 2016-2017 годов во Вторую лигу Лунин в июле 2017 года перешел в "Зарю". За нее он сыграл 36 матчей: 29 в чемпионате Украины, 6 в групповом этапе Лиги Европы и один - в Кубке Украины. Болельщиками луганского клуба был назван лучшим игроком сезона 2017/2018 в составе команды.

23 марта 2018 года дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче против Саудовской Аравии.