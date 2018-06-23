Сборная Сербии пожалуется в ФИФА на судейство в матче со Швейцарией

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сборная Сербии пожалуется в ФИФА на решение арбитра Феликса Брыха, который не стал назначать пенальти команде Швейцарии во время матча ЧМ-2018, прошедшего в пятницу в Калининграде, заявил глава Футбольного Союза Сербии Йован Шурбатович.

Во втором тайме двое игроков швейцарской сборной в своей штрафной площади держали сербского нападающего Александара Митровича, который пытался забить головой. По мнению сербов, Брых имел основания для назначения пенальти, однако не стал фиксировать нарушение и ограничился внушением Митровичу.

Apparently that isn't a foul 🤣 pic.twitter.com/iVROH9CQb6 — Melissa Chappell (@MellyChaps) 22 июня 2018 г.

По итогам игры Швейцария со счетом 2:1 победила Сербию, которая теперь оказалась на третьем месте в группе.