Спорт

Илья Ковальчук перешел в "Лос-Анджелес"

Он подписал с клубом НХЛ трехлетний контракт

Илья Ковальчук перешел в "Лос-Анджелес"
Reuters

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес", сообщает пресс-служба ХК.

Срок действия соглашения составляет три года.

Илья Ковальчук стал олимпийским чемпионом в составе отечественной команды, выиграв золото Игр-2018 в Пхенчхане. Последние несколько сезонов на клубном уровне он защищал цвета петербургского СКА. А после того, как команда выбыла из Кубка Гагарина, объявил о решении со следующего сезона вернуться в Северную Америку.

Ковальчук перешел в СКА из клуба НХЛ "Нью-Джерси" летом 2013 года. В составе петербургского клуба форвард стал обладателем Кубка Гагарина. Ковальчук является воспитанником московского "Спартака". В 2001 году дебютировал в НХЛ, став стал игроком "Атланты".

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Теги: хоккей, НХЛ, Илья Ковальчук
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