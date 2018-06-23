Илья Ковальчук перешел в "Лос-Анджелес"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес", сообщает пресс-служба ХК.

Срок действия соглашения составляет три года.

KHL's leading scorer and 2018 Olympic MVP Ilya Kovalchuk will join the LA Kings for the 2018-19 season after agreeing to terms on a 3-year contract.https://t.co/xp15gyuKBu — LA Kings (@LAKings) June 23, 2018

Илья Ковальчук стал олимпийским чемпионом в составе отечественной команды, выиграв золото Игр-2018 в Пхенчхане. Последние несколько сезонов на клубном уровне он защищал цвета петербургского СКА. А после того, как команда выбыла из Кубка Гагарина, объявил о решении со следующего сезона вернуться в Северную Америку.

Ковальчук перешел в СКА из клуба НХЛ "Нью-Джерси" летом 2013 года. В составе петербургского клуба форвард стал обладателем Кубка Гагарина. Ковальчук является воспитанником московского "Спартака". В 2001 году дебютировал в НХЛ, став стал игроком "Атланты".