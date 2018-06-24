Спорт

ФИФА начала расследование из-за манеры празднования голов швейцарских футболистов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование в отношении двух швейцарских футболистов - косовских албанцев по происхождению, за то как они праздновали голы, забитые сборной Сербии в матче второго тура чемпионата мира. Об этом сообщает "Би-би-си".

Гранит Джака и Джердан Шакир после забитых в ворота Сербии мячей складывали ладони с растопыренными пальцами, что должно было символизировать двуглавого орла с флага Албании. В этом усмотрели политический жест, особенно ввиду того, кто был их противником в данном матче. Сербские болельщики освистали швейцарцев.

Расследование было также начато в отношении Федерации футбола Сербии из-за поведения болельщиков и их оскорбительных политических высказываний. Кроме того, ФИФА решила проверить заявления тренера сербской сборной Младена Крстаича, сделанные им после матча. О каких именно его высказываниях идет речь, не уточняется. Возможно, дело в комментарии, Который Крастич дал сербским СМИ по поводу рефери Феликса Брыха. "Я бы не дал ему ни желтой, ни красной карточки, а бы отправил его в Гаагу. Пусть бы его отдали под суд, как они это делали с нами", - заявил тренер.

После матча, который проходил в минувшую пятницу, 22 июня, Джака и Шакир объяснили свое поведение эмоциями. По словам футболистов, они не хотели никого провоцировать, а их жесты были адресованы исключительно их родственникам и близким.

В матче, который проходил в Калининграде, футболисты сборной Швейцарии добились победы над национальной командой Сербии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев. На пятой минуте противостояния Александр Митрович вывел сборную Сербии вперед. Соперник отыгрался и провел победный гол во втором тайме. На 52-й минуте отличился Гранит Джака, на 90-й – Шердан Шакири.

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Теги: ЧМ-2018, Сербия, Швейцария
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