Более 43 тыс. зрителей собрал матч Англия - Панама в Нижнем Новгороде

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде в воскресенье собрал аншлаг.

Как следует из официального твиттера ЧМ-2018, на стадионе присутствует 43 319 зрителей. Сама игра проходит в условиях сильной жары - столбики термометра в воскресенье в Нижнем Новгороде показывали +33 градуса.

В данный момент счет 6:1 в пользу команды Англии. Таким образом, эта встреча уже вошел в историю: впервые сборная Англии забила шесть мячей в матче чемпионата мира.

На протяжении всего матча болельщики сборной Англии громко поддерживают свою команду речевками и песнями, а также используют различные фанатские аксессуары (дуделки и барабаны), вывесили на трибуне флаги.