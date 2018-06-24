Сенегал и Япония сыграли в ничью на матче ЧМ-2018

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU -Сборные Сенегала и Японии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в Екатеринбурге.

Встреча закончилась со счетом 2:2.

В сборной Сенегала голы забили Садио Мане на 11 минуте матча, Мусса Ваге на 71 минуте.

В команде Японии голы забили Такаси Инуи на 34 минуте, Кэйсукэ Хонда на 78 минуте.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Сенегал победил команду Польши со счетом 2:1 (0:1), а сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.