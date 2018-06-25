Тренер сборной Польши Навалка извинился за проигрыш команды

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Тренер сборной Польши Адам Навалка заявил журналистам на послематчевой пресс-конференции, что команды Польши и Колумбии играли на равных до первого гола. Первый гол, по мнению наставника поляков, сбил настрой команды, и дальше игра перестала клеиться.

"Этот матч начался сложно. Мы знали, что Колумбия является сложным и опасным соперником. У них в составе замечательные игроки, которые играют в крупнейших клубах, поэтому наша стратегия заключалась в том, чтобы атаковать в первые минуты и стараться забить мяч и в тоже время играть осторожно в обороне. Но Колумбия сыграла лучше нас, и хочу поздравить их с победой. Я уверен, что они продолжат играть на последующих матчах очень хорошо", - сказал Навалка.

Он признал, что после первого гола команда выпустила ситуацию из под контроля.

"Это спорт. Я приношу свои извинения. Очень жаль, что мы проиграли, но завтра будет новый день. Нам нужно смириться с этим поражением и жить дальше как обычно", - добавил Навалка.

Тренер поляков отверг предположение о том, что на игру Польши могла оказать влияние жаркая погода. "Просто наш соперник был лучшим и показал более качественную игру. Именно из-за этого, я думаю, мы не смогли сыграть наравне с колумбийской сборной", - подчеркнул он.

В следующем матче против Японии Навалка сказал, что сборная Польша постарается сыграть хорошо.

"Японская команда очень хорошо подготовлена. Она играет в коллективный футбол. Я уверен, что Япония станет сложным соперником. Но мы постараемся сыграть насколько это возможно хорошо, в тоже время будем стараться подготовить оптимальный состав для этого матча", - заключил он.