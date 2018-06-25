Спорт

В сборной Египта опровергли информацию о возможном уходе Салаха из команды

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил отметил, что нападающий команды Мохаммед Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе с другими футболистами, и не собирается покидать команду, сообщает "Чемпионат.com".

"Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его твиттере, - приводит, со ссылкой на "RT на русском", портал слова Исмаила, сказанные в качестве комментария к информации о том, что нападающий команды Мохаммед Салах хочет покинуть сборную из-за главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Отвечая на вопрос, означает ли его ответ, что Салах останется в сборной, Усама Исмаил заявил: "Я вам скажу, что он даже сейчас с нами. Мы вместе ужинаем".

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Ранее в сообщении телеканала CNN со ссылкой на источники, близкие к "Ливерпулю", утверждалось, что полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из национальной сборной.

Телеканал утверждает, что Салах "остался недоволен тем, что произошло в Чечне". В Грозном находится база сборной Египта на время чемпионата мира. Представители руководства республики присутствовали 10 июня на открытой тренировке команды и активно позировали в обнимку с Салахом перед камерами. CNN называет растиражированные в итоге снимки "самым обсуждаемым событием ЧМ-2018". Затем, после матча со сборной России, в котором Египет потерпел поражение со счетом 1:3, Салаху на торжественном ужине в Грозном Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни.

"Салах чувствует себя уязвимым после того, что произошло в Чечне. Звезда "Ливерпуля" не хочет быть вовлечен в истории, не связанные и футболом, или быть использованным в чьих-либо политических целях", - приводит CNN слова своего источника.

Сам Кадыров после объявления египетского полузащитника почетным гражданином Чечни писал на своей странице "ВКонтакте", что Салах был благодарен за теплый и хороший прием, "прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок".

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Теги: Футбол, Египет, Мохамед Салах
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