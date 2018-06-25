Спорт

Рафаэль Надаль вновь стал первой ракеткой мира

Экс-лидер рейтинга ATP Роджер Федерер опустился на второе место

Рафаэль Надаль вновь стал первой ракеткой мира
Рафаэль Надаль
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернул себе лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник.

В свою очередь, швейцарец Роджер Федерер, ставший первой ракеткой мира неделю назад, опустился на второе место.

Рафаэль Надаль – 17-кратный победитель турниров серии Большого шлема, лидером мирового рейтинга становился много раз, впервые – 8 августа 2008 года.

В первой десятке нынешней версии рейтинга также находятся Александр Зверев (Германия), Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Марин Чилич (Хорватия), Григор Димитров (Болгария), Доминик Тим (Австрия), Кевин Андерсон (ЮАР), Давид Гоффин (Бельгия), Джон Иснер (США).

В первой сотне рейтинга находятся следующие представители России: Андрей Рублев (34-е место), Карен Хачанов (40), Даниил Медведев (59), Евгений Донской (82), Михаил Южный (100).

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль
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