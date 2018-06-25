Спорт

Экс-хоккеист ЦСКА Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Бывший игрок ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Огородников погиб в результате аварии на водном мотоцикле на 33-м году жизни.

"Коллектив хоккейного клуба "Лада" выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким Огородникова", - говорится в сообщении пресс-службы тольяттинского хоккейного клуба "Лада", цвета которого спортсмен защищал в сезонах-2012/13 и 2013/14.

Кроме того, Огородников выступал в московских ЦСКА и "Динамо", екатеринбургском "Автомобилисте", новокузнецком "Металлурге". В 2004 году в составе сборной России Огородников выиграл чемпионат мира среди юношей.

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Теги: хоккей
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