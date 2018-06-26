Спорт

Бышовец назвал причины крупного поражения сборной России от Уругвая

Есть обновление от 15:32

Экс-наставник национальной команды страны оценил перспективы Нигерии, Исландии и Аргентины в борьбе за место в плей-офф

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что причиной крупного поражения национальной команды России в матче третьего тура ЧМ-2018 против Уругвая стало неудачное начало игры.

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"Я думаю, что ранний (на 10-й минуте – ИФ) гол в наши ворота и удаление (на 36-й минуте – ИФ) предопределили результат. Что касается умения перестроиться и сыграть на результат – то, что продемонстрировала Германия, этого, конечно, не получилось. Не хватило в атаке и насыщенности потому, что играли уже с опаской, и, мне кажется, некая обреченность присутствовала", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Задача по выходу решена, наверное, задним числом думали о следующем матче. Тем не менее, думаю, и игроки, и тренер отдали много сил, но тем не менее, к сожалению, уровень Уругвая на порядок выше, чем у других наших соперников. А перестроиться на этот совершенно иной уровень не получилось. Было мало моментов в атаке, но и то, что было, не вышло реализовать. В игре нашей сборной было больше импульса, чем осмысленности", - отметил специалист.

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Также Бышовец прокомментировал исходы матчей Иран – Португалия (1:1) и Испания – Марокко (2:2), по итогам которых Испания вышла в плей-офф с первого места в группе В и стала соперником сборной России; Португалия, заняв второе место, стала соперником Уругвая.

"Я посмотрел оба матча, и должен сказать, что уровень обоих фаворитов очень высок и несмотря на то, что их соперники вышли играть с отличным настроем и кто-то, быть может, даже иллюзией возможного успеха, они справились, хоть и было очень сложно. И Иран, и Марокко заслужили аплодисменты своей игрой, особенно марокканцы, хоть и заняли в итоге последнее место. Будь эти две команды в группе полегче, могли бы выходить в плей-офф", - сказал Бышовец.

"Что касается нашего грядущего соперника – сборной Испании, они пока не блестяще проводят турнир. В обороне есть неприятные симптомы, хотя кому неприятные, а кому – пища для изучения (имею в виду Черчесова). Но мастерство, конечно, на очень высоком уровне. Поэтому, думаю, максимум, на что мы можем надеяться – это не проиграть с крупным счетом", выразил мнение Бышовец.

Также экс-наставник сборной России назвал фаворитов матчей вторника.

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"Надо сказать, что датчане будут испытывать определенные проблемы. Сбалансированность состава даст Франции несколько больше преимуществ. Конечно, и по очкам у французов есть преимущество, а значит, и право играть на ничейный результат. С другой стороны, обе команды, по-моему, ещё не сыграли так, чтобы можно было быть удовлетворёнными, но, тем не менее я ставлю Францию по возможностям и шансам на победу выше. У Дании есть пряма зависимость от игры Эриксена. Поэтому ставим на французов", - сказал Бышовец.

Австралия - Перу

"Австралийцам победа нужна, перуанцам нужно показать, что не зря приезжали в России, поэтому и здесь никто в обороне отсиживаться не станет. Без Фарфана, конечно, южноамериканцам атаковать будет сложнее, пусть он и не был первой скрипкой команды по разным причинам на этом турнире, все равно его будет не хватать.

Мне кажется, австралийцы дожмут. Много все равно они забить не могут уже который мундиаль подряд, но все равно победу одержат. Более того я жду от них сухой победы – 1:0", - отметил эксперт.

Нигерия – Аргентина и Исландия – Хорватия

"Мне кажется, вчерашние матчи показали, что некие симпатии у судей к фаворитам имеют место быть. Хотя решение с жёлтой карточкой (португальца) Роналду – это такое исключение из правил: на мой взгляд, там нарушения не было. Поэтому, думаю, все будут стараться, чтобы Аргентина осталась. Можно ждать крупной победы – с разницей в два мяча.

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Ну, и, конечно, хорваты победят Исландию. Вряд ли они сильно будут напрягаться – всё-таки выход из группы уже оформлен. Поэтому победу, наверное, с разницей в один мяч", - сказал Бышовец.

В случае поражения Исландии от Хорватии и победы Аргентины над Нигерией группа D делегирует в плей-офф Хорватию и Аргентину.

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Теги: футбол, ЧМ-2018

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