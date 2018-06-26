Фарфан попал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Перу по футболу Диего Фарфан, на клубном уровне защищающий цвета московского "Локомотива", попал в кому после травмы, полученной на тренировке национальной команды на чемпионате мира-2018 в России, сообщает El Bocon.

По словам двоюродного брата футболиста Джанкарло Гвадалупе, Фарфан в ходе тренировке столкнулся с партнером по команде, получил травму головы и потерял сознание.

"Он находился без сознания 25-30 минут и пришел в себя только в клинике", - сказал родственник футболиста.

Сообщается, что инцидент произошел 23 июня.

На ЧМ-2018 в России сборная Перу провела два матча, с одинаковым – 0:1 – счетом уступив командам Дании и Франции. В игре против Австралии во вторник Фарфан не сыграет.