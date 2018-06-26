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Сборная Аргентины победила Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU -

Футболисты сборной Аргентины одержали победу над национальной командой Нигерии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. На 14-й минуте Лионель Месси вывел сборную Аргентины вперед. На 51-й минуте Виктор Мозер, реализовав пенальти, сравнял счет. На 86-й минуте Маркос Рохо провел победный для аргентинской команды счет.

Таким образом, Аргентина набрала 4 очка и заняла второе место в своей группе. Это позволило команде выйти в плей-офф. Ранее это досрочно сделала Хорватия. В третьем туре хорваты победили Исландию и в итоге набрали 9 очков. Нигерия с 3 очками стала третьей, Исландия (1) – четвертой.

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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