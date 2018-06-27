Марадона прилетел в Москву после госпитализации

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Диего Марадона прилетел в Москву на частном самолете после госпитализации в Санкт-Петербурге, сообщил сайт Ole.

Марадона почувствовал себя плохо на стадионе "Санкт-Петербург" сразу после матча Аргентина - Нигерия, где сборная его страны одержала победу и заработала путевку в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Из-за повысившегося сердечного давления двукратного чемпиона мира пришлось госпитализировать.

Сейчас Марадоне полегчало. Во время полета в Москву он с аппетитом поужинал.