Спорт

Марадона прилетел в Москву после госпитализации

С чемпионом все в порядке

Марадона прилетел в Москву после госпитализации
Диего Марадона (в центре)
Фото: Reuters

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Диего Марадона прилетел в Москву на частном самолете после госпитализации в Санкт-Петербурге, сообщил сайт Ole.

Марадона почувствовал себя плохо на стадионе "Санкт-Петербург" сразу после матча Аргентина - Нигерия, где сборная его страны одержала победу и заработала путевку в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Из-за повысившегося сердечного давления двукратного чемпиона мира пришлось госпитализировать.

Сейчас Марадоне полегчало. Во время полета в Москву он с аппетитом поужинал.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Диего Марадона, Аргентина

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