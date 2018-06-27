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Минспорту поручили подготовить концепцию использования объектов ЧМ-2018

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило министерству спорта до 21 июля подготовить проект концепции последующего использования спортивных объектов чемпионата мира по футболу.

"Минспорту России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями до 21 июля 2018 года представить в установленном порядке в правительство Российской Федерации проект концепции последующего использования спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", - говорится в поручении, опубликованном на сайте кабмина.

В поручении отмечается, что координацию этой работы должна обеспечить вице-премьер Ольга Голодец.

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Теги: Ольга Голодец, ЧМ-2018
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