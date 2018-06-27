ФК "Милан" отстранен на два сезона от участия в еврокубках

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить на два сезона (2018/2019 и 2019/2020) от участия в еврокубках итальянский "Милан", сообщает пресс-служба УЕФА в среду.

Причина: нарушение финансового Fair Play.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

По итогам сезона "Милан" занял шестое место в серии А и должен был выступить в Лиге Европы.

За свою историю "Милан" семь раз выигрывал Лигу чемпионов (ранее турнир назывался Кубок европейских чемпионов), два раза - Кубок обладателей Кубков УЕФА (с 1999 турнир упразднен), пять раз - Суперкубок УЕФА.