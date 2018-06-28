Уэйн Руни перешел из "Эвертона" в "Ди-Си Юнайтед"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Эвертон" объявил о переходе нападающего Уэйна Руни в американский клуб "Ди-Си Юнайтед", который выступает в чемпионате MLS.

На сайте "Эвертона" сообщается, что юридические формальности перехода будут улажены 10 июля, когда в MLS откроется трансферное окно.

32-летний нападающий начал свою профессиональную карьеру на взрослом уровне именно в "Эвертоне", а в 2004 году перешел в "Манчестер Юнайтед", за который выступал до сентября 2017 года. С того момента он вновь стал играть за "Эвертон".

Играя за "Манчестер Юнайтед", Руни стал пятикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, клубного чемпионата мира.