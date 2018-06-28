Сборная Бельгия победила Англию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии добились победы над национальной командой Англии в матче третьего тура ЧМ-2018 в группе G.

Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Победу им принес Аднан Янузай, отличившийся на 51-й минуте.

Обе команды ранее досрочно завоевали путевку в плей-офф, а в очном противостоянии они выявляли победителя группы. Им, таким образом, стала сборная Бельгии, набравшая 9 очков. Англия (6 очков) заняла в группе второе место. В 1/8 финала бельгийцы сыграют с Японией, а англичане – с Колумбией.