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Сборная Бельгия победила Англию

Бельгийцы стали победителями группы G

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии добились победы над национальной командой Англии в матче третьего тура ЧМ-2018 в группе G.

Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Победу им принес Аднан Янузай, отличившийся на 51-й минуте.

Обе команды ранее досрочно завоевали путевку в плей-офф, а в очном противостоянии они выявляли победителя группы. Им, таким образом, стала сборная Бельгии, набравшая 9 очков. Англия (6 очков) заняла в группе второе место. В 1/8 финала бельгийцы сыграют с Японией, а англичане – с Колумбией.

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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