Илюмжинов решил не выдвигать свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не намерен баллотироваться на пост главы Международной шахматной организации на очередной срок.

"Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года на очередном Конгрессе ФИДЕ на пост президента этой организации", - заявил Илюмжинов "Интерфаксу" в пятницу.

"Я поддерживаю кандидатуру Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ", - подчеркнул Илюмжинов.

Как сообщалось, бывший вице-премьер РФ Дворкович был выдвинут кандидатом на пост президента ФИДЕ от Федерации шахмат России.

Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 года. В течение последнего года часть руководства ФИДЕ пыталась снять его с поста, мотивируя тем, что он находится в санкционном списке США и это якобы мешает ему исполнять обязанности президента федерации в полной мере. В октябре 2017 года исполнительный комитет Международной федерации шахмат проголосовал за то, чтобы Илюмжинов не выдвигал свою кандидатуру на ближайших выборах.

Однако Илюмжинов передал часть финансовых полномочий другому представителю ФИДЕ и заявлял, что с остальными обязанностями справляется в полной мере.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября в Батуми.