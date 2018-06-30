Спорт

Футболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в Испании

Суд отпустил спортсмена из-под стражи, но расследование продолжается

Футболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в Испании
Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Голландии Квинси Промес признался в избиении своей жены во время отдыха на острове Ибица (Испания).

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Как сообщает Diario de Ibiza, футболист, арестованный в четверг, провел ночь в полицейском участке, после чего вместе с супругой дал показания перед судом. Суд решил отпустить Промеса из-под стражи, однако расследование по делу продолжается.

Как сообщалось, в ходе инцидента в ресторане 26-летний футболист избил свою жену, кроме того, от Промеса досталось очевидцам, которые попытались его успокоить.

По словам очевидцев, в компании с Промесом видели его партнера по сборной Голландии Уэсли Снайдера, однако выяснилось, что к моменту драки тот уже покинул заведение.

Квинси Промес выступает в "Спартаке" с 2014 года, с тех пор стал лидером команды. В 2017 году был признан лучшим футболистом России.

Несмотря на то что сборная Голландии не пробилась на чемпионат мира-2018, "Спартак" предоставил Промесу дополнительные дни отпуска – в отличие от многих других игроков команды, которые уже приступили к подготовке к следующему сезону.

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Теги: футбол, ФК Спартак, Квинси Промес, Испания, Ибица

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