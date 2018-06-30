Черчесов пообещал попытаться найти против Испании перед 1/8 финала ЧМ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил, что матч с Уругваем не повлиял на уверенность российских футболистов.

"Расстроил, но уверенности в себе (сборная - ИФ) не потеряла", - сказал Черчесов на пресс-конференции в субботу.

Он отметил, что игру сборной Испании в российской сборной изучают, делают "поправки". По его словам, в игре важно будет "найти противоядие и искать шансы".

Один из журналистов подарил Черчесову статуэтку "Фарт" для помощи в победе в матче с Испанией, который состоится в воскресенье. "А чего мы тогда голову ломаем, как играть, раз так все просто", - пошутил Черчесов.

Он не видит проблемы в том, что поле в Лужниках чуть другое, чем на тренировочной базе - тут футболисты тоже играли. "Есть ответственность, ничего нельзя изменить после игры - как раз написал диктант - сдаем, ту оценку и получим в одинаковых условиях", - сказал главный тренер.

В свою очередь, футболист Денис Черышев на пресс-конференции выразил уверенность, что российская сборная "может переиграть любую команду", но отметил, что испанская сборная - "одна из лучших команд мира".

"Жизнь будет идти дальше. Если забью гол, буду рад, если пройдем дальше - буду счастлив", - сказал Черышев.

Он также рад тому, что сборная будет играть в Лужниках, где их будет поддерживать значительная часть стадиона, и заявил, что игроки готовы очень хорошо сыграть, "выложиться на 200%". Отвечая на вопрос, как он настраивается перед матчем, Д.Черышев сказал, что всегда молится перед игрой и слушает музыку, чтобы сосредоточиться.

Россия на ЧМ уступила Уругваю со счетом 0:3 в последнем матче группового этапа, но все равно вышла в плей-офф чемпионата мира.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании пройдет 1 июля в Москве.