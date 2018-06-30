Главные новости
В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюСпортФутболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в ИспанииВ миреТрамп ответил на вопрос о российском Крыме
Спорт

Черчесов пообещал попытаться найти против Испании перед 1/8 финала ЧМ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил, что матч с Уругваем не повлиял на уверенность российских футболистов.

"Расстроил, но уверенности в себе (сборная - ИФ) не потеряла", - сказал Черчесов на пресс-конференции в субботу.

Он отметил, что игру сборной Испании в российской сборной изучают, делают "поправки". По его словам, в игре важно будет "найти противоядие и искать шансы".

Один из журналистов подарил Черчесову статуэтку "Фарт" для помощи в победе в матче с Испанией, который состоится в воскресенье. "А чего мы тогда голову ломаем, как играть, раз так все просто", - пошутил Черчесов.

Он не видит проблемы в том, что поле в Лужниках чуть другое, чем на тренировочной базе - тут футболисты тоже играли. "Есть ответственность, ничего нельзя изменить после игры - как раз написал диктант - сдаем, ту оценку и получим в одинаковых условиях", - сказал главный тренер.

В свою очередь, футболист Денис Черышев на пресс-конференции выразил уверенность, что российская сборная "может переиграть любую команду", но отметил, что испанская сборная - "одна из лучших команд мира".

"Жизнь будет идти дальше. Если забью гол, буду рад, если пройдем дальше - буду счастлив", - сказал Черышев.

Он также рад тому, что сборная будет играть в Лужниках, где их будет поддерживать значительная часть стадиона, и заявил, что игроки готовы очень хорошо сыграть, "выложиться на 200%". Отвечая на вопрос, как он настраивается перед матчем, Д.Черышев сказал, что всегда молится перед игрой и слушает музыку, чтобы сосредоточиться.

Россия на ЧМ уступила Уругваю со счетом 0:3 в последнем матче группового этапа, но все равно вышла в плей-офф чемпионата мира.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании пройдет 1 июля в Москве.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЧМ-2018, Станислав Черчесов
Спорт
Футболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в ИспанииФутболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в Испании
Суд отпустил спортсмена из-под стражи, но расследование продолжаетсяПодробнее
 Групповой этап ЧМ-2018. ОбобщениеГрупповой этап ЧМ-2018. Обобщение
Сборная России среди самых результативных, пары 1/8 финала, провал действующих чемпионов мира, страсти по Диего Марадоне - в итогах групповой стадииПодробнее
 Сборная Бельгии победила АнглиюСборная Бельгии победила Англию
Бельгийцы заняли первое место в группе GПодробнее
 Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смертиМарадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смерти
По словам адвоката легендарного футболиста, информатор получит почти $11 тысячПодробнее
Англия - Бельгия. ОнлайнАнглия - Бельгия. Онлайн
Команды уже вышли в плей-офф, но теперь поборются за первое место в группеПодробнее
 Сборные Колумбии и Японии вышли в плей-офф ЧМ-2018 из группы НСборные Колумбии и Японии вышли в плей-офф ЧМ-2018 из группы Н
Япония и Сенегал финишировали в группе с идентичными показателями, азиатская сборная прошла дальше по принципу Fair PlayПодробнее
 Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018
Южноамериканцы в третьем туре победили сербов, швейцарцы сыграли вничью с Коста-РикойПодробнее
 Сербия - Бразилия. ОнлайнСербия - Бразилия. Онлайн
Матч проходит на стадионе "Спартак" в МосквеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюСпортФутболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в ИспанииВ миреТрамп ответил на вопрос о российском КрымеВ миреПосол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой ТрампаВ РоссииВрио губернатора Приморья предложил на пост сенатора бывшего главу МЧСВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 30 июня

В Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57

В Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57Всего в военном ведомстве собирается купить 12 самолетов пятого поколения Подробнее

Оснащенный "Калибрами" фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь

Сбербанк решил не запускать удаленную идентификацию клиентов с 1 июля

ВДНХ и парк "Останкино" закроют сегодня из-за непогоды

Более 10 тыс. сочинцев вторые сутки остаются без света в сорокаградусную жару

"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию

"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюКомпания пообещала вернуть деньги за несостоявшиеся туры Подробнее

Футболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в Испании

Футболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в ИспанииСуд отпустил спортсмена из-под стражи, но расследование продолжается Подробнее

Бышовец назвал Аргентину фаворитом матча с Францией

По мнению экс-наставника сборной России, в другом матче субботы Португалия выиграет у Уругвая Подробнее

Путин утвердил план противодействия коррупции на 2018-2020 годы

На месте бывшего Черкизовского рынка начали строить жилье по программе реновации

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F2Франция Франция– : –17:00Аргентина Аргентина17:008F1Уругвай Уругвай– : –21:00Португалия Португалия21:00