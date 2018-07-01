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Назван стартовый состав сборной России на матч с Испанией

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании.

С первых мину в составе российской команды на поле будут присутствовать следующие игроки: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Александр Головин, Артем Дзюба.

Матч пройдет в воскресенье на поле московского стадиона "Лужники" и стартует в 17:00 мск. Победитель встречи в четвертьфинале сыграет с победителем пары Хорватия - Дания.

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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