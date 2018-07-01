Акинфеев признан лучшим игроком матча Испания – Россия

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Капитан сборной России по футболу вратарь Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против команды Испании, сообщает пресс-служба ФИФА.

В серии послематчевых пенальти он отразил два пенальти, благодаря чему российская команда добилась победы и вышла в 1/8 финала. Основное время игры завершилось вничью 1:1, в дополнительное счет не изменился.

Акинфеев заявил, что чувствует радость от победы над Испанией на чемпионате мира и опустошение, а сборная рассчитывала на пенальти.

"Радость от победы, опустошение", - сказал Акинфеев журналистам после матча.

Он заявил, что команда оборонялась большую часть второго тайма и дополнительное время, и удалось не пропустить голов.

По его словам, со сборной Испании играть сложно, и российская сборная "надеялась на пенальти".

"Лучший игрок матча не я, а вся команда и болельщики. Получился увлекательный футбол, хотели больше атаковать, но, ни одна команда не может атаковать с Испанией 40 - 50 процентов матча. Получилось, как получилось", - сказал он.

Российская сборная вышла в четвертьфинал после победы по пенальти над Испанией в матче 1/8 финала. По сообщениям некоторых СМИ, за это команда получит $15 млн.