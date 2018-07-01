Путин поздравил российскую сборную с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой в 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании.

Как сообщил в воскресенье вечером пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин не смог приехать на стадион "Лужники", однако следил за матчем и дважды в воскресенье звонил Черчесову.

"Как и вся страна, Владимир Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших", - отметил Песков.

По его словам, "еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное - вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты".

"Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит", - передал Песков слова президента.

"Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера - с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты", - сообщил пресс-секретарь.

"Путин сказал, что главное в спорте - это результат, и этот результат - победный для нашей сборной", - добавил он.

"Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре", - сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что напряженный график не позволил президенту присутствовать на матче. "Но график не смог воспрепятствовать тому, чтобы глава государства радовался победе вместе со всей страной", - добавил Песков.

Футболисты сборной России в воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира добились победы над национальной командой Испании, которая считалась фаворитом. Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.