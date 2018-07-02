Свыше двухсот самбистов приняли участие в Международном турнире в Астане

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Руководство Международной федерации самбо довольно организацией Международного турнира по самбо на призы Президента Республики Казахстан, который завершился в воскресенье в Астане, заявил "Интерфаксу" президент FIAS Василий Шестаков.

"Сегодня завершился Международный турнир по самбо на призы Президента Республики Казахстан. Символично, что он проходит в столице Казахстана - Астане - в год ее 20-летия. Хочу поблагодарить наших коллег из Казахстанской федерации спортивного и боевого самбо за высокий уровень организации соревнований и за ту атмосферу праздника, которую им удалось создать для всех участников - спортсменов, тренеров, судей и зрителей, а также - отдельную благодарность выразить компании "Роснефть", выступившую генеральным спонсором данного турнира. Важно, что спортсмены смогли спокойно тренироваться и настроиться на поединки, показать все, на что они способны, проявить свои лучшие качества", - сказал Шестаков.

Он сообщил, что в турнире приняли участие 221 спортсменов из 13 стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Россия, Румыния, Сербия, Таджикистан, Узбекистан).

"Несмотря на преимущество российских спортсменов в медальном зачете, могу сказать, что практически все финальные поединки были зрелищными и проходили в упорной борьбе, что свидетельствует о выравнивании уровня самбо в мире. C бронзой уехали спортсмен из Сербии, ярко проявили себя самбисты из Румынии, заняв второе и третьи места", - заявил Шестаков.

"Приятно осознавать, что популярность самбо в мире растет, на международные турниры с каждым годом приезжают все больше команд и участников. Уверен, что прошедший турнир смог завоевать еще больше сердец и расширил армию поклонников самбо", - добавил глава FIAS.

Турнир прошел с 30 июня по 1 июля. Российские самбисты победили в боевом и спортивном самбо, а также не было равных россиянкам в женском зачете.