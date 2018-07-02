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Мохаммед Салах подписал новый 5-летний контракт с "Ливерпулем"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Египетский нападающий Мохаммед Салах подписал новое соглашение с "Ливерпулем", сообщает "Би-би-си". Новый контракт рассчитан на пять лет, в нем нет пункта о размере отступных.

26-летний игрок перешел в английский клуб из "Ромы" прошлым летом. В 52 матчах за "Ливерпуль" он забил 44 гола.

В прошлом сезоне Салах стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги, в АПЛ его признали игроком года.

На чемпионате мира в России сборная Египта во главе с Салахом не смогла выйти из группы. Сам он оказался в центре скандала, в связи предполагаемым конфликтом в национальной федерации.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Мохаммед Салах

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